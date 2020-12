Il party di Natale più piccolo al mondo (stampato in 3D) (Di martedì 15 dicembre 2020) Niente party aziendali per scambiarsi gli auguri di Natale quest’anno, con relativi colleghi alticci e capi in vena di confidenze. A causa della pandemia da Covid-19, molte società hanno spostato online (su Zoom, Google Meet o simili) i saluti prima delle festività. Non in Germania, dove, dopo un parco dedicato alle miniature, ha deciso di ricreare, grazie alla stampa 3D, un party aziendale in versione mini. L’idea è venuta al Miniature Wunderland di Amburgo, che è specializzato nel costruire paesaggi e città in scala ridotta. Per festeggiare il Natale nonostante il coronavirus, è stata così ricreata una festa aziendale in miniatura con tanto di dj, buffet, pista da ballo, Santa Claus e tavolate imbandite. Il risultato è decisamente realistico, come si vede nelle foto della gallery. Con la buona notizia che nessuno ... Leggi su wired (Di martedì 15 dicembre 2020) Nienteaziendali per scambiarsi gli auguri diquest’anno, con relativi colleghi alticci e capi in vena di confidenze. A causa della pandemia da Covid-19, molte società hanno spostato online (su Zoom, Google Meet o simili) i saluti prima delle festività. Non in Germania, dove, dopo un parco dedicato alle miniature, ha deciso di ricreare, grazie alla stampa 3D, unaziendale in versione mini. L’idea è venuta al Miniature Wunderland di Amburgo, che è specializzato nel costruire paesaggi e città in scala ridotta. Per festeggiare ilnonostante il coronavirus, è stata così ricreata una festa aziendale in miniatura con tanto di dj, buffet, pista da ballo, Santa Claus e tavolate imbandite. Il risultato è decisamente realistico, come si vede nelle foto della gallery. Con la buona notizia che nessuno ...

In Germania, al Miniature Wunderland, è stata ricreata una mini-festa aziendale di Natale con tanto di dj, buffet, pista da ballo, Santa Claus e tavolate imbandite ... La dotazione dell’ufficio domestico può salvare il Natale!

In Germania, al Miniature Wunderland, è stata ricreata una mini-festa aziendale di Natale con tanto di dj, buffet, pista da ballo, Santa Claus e tavolate imbandite. La dotazione dell'ufficio domestico può salvare il Natale! Alla luce delle restrizioni imposte per le Feste, Snom, il noto produttore di terminali e soluzioni per le moderne telecomunicazioni illustra come, con un po' di inventiva e l'ausilio della tecnologia