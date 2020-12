“Covid, la fine del tunnel è vicina”. Ecco perché nel libro di Le Foche (Di martedì 15 dicembre 2020) “A salvarci sarà ancora una volta la scienza. Noi abitiamo il pianeta più bello dell’universo e l’umanità si è sempre affidata alla scienza per risolvere i suoi problemi riuscendoci ogni volta. Sono convinto che anche ora non ci tradirà perché abbiamo messo in campo dei percorsi vaccinali molto promettenti e ben strutturati e poi ci sono gli anticorpi monoclonali. Insomma, abbiamo più di qualche motivo per essere ottimisti e arrivare alla fine del tunnel”. Parole di Francesco Le Foche, immunologo clinico, a proposito dell’e-book appena pubblicato ‘Sì, andrà tutto bene. Ecco perché il Covid 19 sarà sconfitto’ (Edizioni Piemme). Il professor le Foche è sempre stato – nell’ondata di virologi e infettivologi che ha travolto la tv italiana – in posizione piuttosto defilata. ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 dicembre 2020) “A salvarci sarà ancora una volta la scienza. Noi abitiamo il pianeta più bello dell’universo e l’umanità si è sempre affidata alla scienza per risolvere i suoi problemi riuscendoci ogni volta. Sono convinto che anche ora non ci tradiràabbiamo messo in campo dei percorsi vaccinali molto promettenti e ben strutturati e poi ci sono gli anticorpi monoclonali. Insomma, abbiamo più di qualche motivo per essere ottimisti e arrivare alladel”. Parole di Francesco Le, immunologo clinico, a proposito dell’e-book appena pubblicato ‘Sì, andrà tutto bene.il Covid 19 sarà sconfitto’ (Edizioni Piemme). Il professor leè sempre stato – nell’ondata di virologi e infettivologi che ha travolto la tv italiana – in posizione piuttosto defilata. ...

