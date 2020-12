Atalanta | la moglie del Papu Gomez cita Socrate per difenderlo

(Di martedì 15 dicembre 2020) L'ultima puntata del casoarriva via social. Su Instagram infatti, la consorte dell'attaccante dell', Linda Raff, ha pubblicato 'La storia dei tre setacci', parabola attribuita a. ...

BombeDiVlad : ?? #Gomez - #Atalanta: continuano le schermaglie a distanza ?? Il post della moglie del Papu #LeBombeDiVlad #LBDV - sportface2016 : #Atalanta, le parole di Linda Raff (moglie #Gomez) - RetweetPalermo : RT @Mediagol: #Atalanta, lite Gomez-Gasperini: addio, retroscena e quell'indizio social della moglie del Papu... - zazoomblog : Atalanta lite Gomez-Gasperini: addio retroscena e quell’indizio social della moglie del Papu… - #Atalanta #lite Go… - Mediagol : #Atalanta, lite Gomez-Gasperini: addio, retroscena e quell'indizio social della moglie del Papu... -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta moglie

Un modo sottile per dire la sua sulla vicenda, dato che la morale è quella di pensare bene prima di riportare pettegolezzi o notizie non verificate. Il testo Ecco il testo della parabola: 'Un giorno S ...L’ultima puntata del caso Papu arriva via social. Su Instagram infatti, la consorte dell’attaccante dell’Atalanta, Linda Raff, ha pubblicato “La storia dei tre setacci”, parabola attribuita a Socrate.