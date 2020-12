(Di martedì 15 dicembre 2020) Prossime tappe A seguito dell'entrata in vigore della, 12 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, gli Stati membri avranno tempo due anni per apportare le ...

PE_Italia : Il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva sull'acqua potabile??Per la prima volta viene dato seguito a u… - zazoomblog : Acqua potabile il Parlamento UE approva la nuova Direttiva - #Acqua #potabile #Parlamento #approva - PoliticaNewsNow : UE, Furore (M5s): 'Voto storico su direttiva acqua potabile, stella del movimento' - novambiente : RT @PE_Italia: Il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva sull'acqua potabile??Per la prima volta viene dato seguito a un'iniziat… - elena_gentile : RT @Greenreport_it: L'Ue approva la nuova direttiva sull'acqua potabile: più qualità e meno bottiglie di plastica - -

Ultime Notizie dalla rete : Acqua potabile

CATANZARO «Al comando dei vigili del fuoco del capoluogo di Regione manca l’acqua potabile e per l’igiene personale». A denunciarlo è l’Usb del coordinamento provinciale, ...Dal Parlamento UE nuove regole per migliorare la qualità dell'acqua potabile, favorire l'accesso per i gruppi vulnerabili e ridurre i rifiuti di plastica ...