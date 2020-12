Meghan Markle torna in tv: elogio agli “eroi” contro il Covid (Di lunedì 14 dicembre 2020) La duchessa del Sussex, Meghan Markle, che circa due settimane fa ha annunciato di avere perso il secondogenito che aspettava dal marito, il principe Harry, ha fatto un'apparizione a sorpresa davanti alle telecamere della CNN, durante lo speciale "Heroes: An All-Star Tribute" per ringraziare tutte le persone che durante l'emergenza Coronavirus si sono preoccupate per gli altri.Riferendosi alla pandemia del Covid-19, la duchessa ha ringraziato gli "individui (che) si sono alzati in piedi e si sono assicurati che i bisogni più elementari delle nostre comunità fossero soddisfatti" durante lo scorso anno, cosa che - ha notato - è "universalmente impegnativa per tutti". "Si sono premurati del fatto che le persone intorno a loro non soffrissero in isolamento", ha detto durante il programma.La Duchessa ha osservato che "di fronte a questa ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 14 dicembre 2020) La duchessa del Sussex,, che circa due settimane fa ha annunciato di avere perso il secondogenito che aspettava dal marito, il principe Harry, ha fatto un'apparizione a sorpresa davanti alle telecamere della CNN, durante lo speciale "Heroes: An All-Star Tribute" per ringraziare tutte le persone che durante l'emergenza Coronavirus si sono preoccupate per gli altri.Riferendosi alla pandemia del-19, la duchessa ha ringraziato gli "individui (che) si sono alzati in piedi e si sono assicurati che i bisogni più elementari delle nostre comunità fossero soddisfatti" durante lo scorso anno, cosa che - ha notato - è "universalmente impegnativa per tutti". "Si sono premurati del fatto che le persone intorno a loro non soffrissero in isolamento", ha detto durante il programma.La Duchessa ha osservato che "di fronte a questa ...

