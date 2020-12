Fedez dona 1000 euro a cinque bisognosi dopo la racconta fondi su Twitch (Di lunedì 14 dicembre 2020) Fedez dona 1000 euro a cinque bisognosi, scelti dopo la raccolta fondi che ha avviato su Twitch. I destinatari dei pacchetti speciali sono stati decisi e cercati lungo le strade di Milano, che Federico Lucia ha battuto personalmente per trovare i destinatari dei doni. La slitta si è mossa nel corso dell’ultimo weekend, quando Fedez ha deciso di distribuire il ricavato della raccolta fondi che ha avviato su Twitch. Il rapper di Rozzano è stato appena premiato con l’Ambrogino d’Oro per l’impegno profuso durante la prima ondata di pandemia, insieme alla moglie Chiara Ferragni. Il denaro che Fedez ha messo a disposizione di cinque persone è stato ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020), sceltila raccoltache ha avviato su. I destinatari dei pacchetti speciali sono stati decisi e cercati lungo le strade di Milano, che Federico Lucia ha battuto personalmente per trovare i destinatari dei doni. La slitta si è mossa nel corso dell’ultimo weekend, quandoha deciso di distribuire il ricavato della raccoltache ha avviato su. Il rapper di Rozzano è stato appena premiato con l’Ambrogino d’Oro per l’impegno profuso durante la prima ondata di pandemia, insieme alla moglie Chiara Ferragni. Il denaro cheha messo a disposizione dipersone è stato ...

