Esame farsa per Suárez, si dopo la sospensione si dimette la rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia (Di lunedì 14 dicembre 2020) «Una decisione presa con profondo rammarico e personale sofferenza» data dalla «dalla constatazione della grave crisi nella quale è precipitato negli ultimi giorni l’Ateneo» dell’Università per Stranieri di Perugia. È con queste parole che l’ormai ex rettrice dell’Ateneo umbro, Giuliana Grego Bolli, ha rassegnato le proprie dimissioni inviando una lettera al ministro dell’Università, Gaetano Manfredi. Dimissioni che giungono non in modo inaspettato, giacché nei giorni scorsi Grego Bolli aveva già annunciato l’intenzione di dimettersi, dopo che la procura di Perugia l’aveva sospesa dall’incarico di rettrice per otto mesi. La docente perugina è indagata nell’inchiesta sull’Esame farsa del calciatore Luis ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 dicembre 2020) «Una decisione presa con profondo rammarico e personale sofferenza» data dalla «dalla constatazione della grave crisi nella quale è precipitato negli ultimi giorni l’Ateneo»perdi. È con queste parole che l’ormai exdell’Ateneo umbro, Giuliana Grego Bolli, ha rassegnato le proprie dimissioni inviando una lettera al ministro, Gaetano Manfredi. Dimissioni che giungono non in modo inaspettato, giacché nei giorni scorsi Grego Bolli aveva già annunciato l’intenzione dirsi,che la procura dil’aveva sospesa dall’incarico diper otto mesi. La docente perugina è indagata nell’inchiesta sull’del calciatore Luis ...

ZZiliani : Come avevamo scritto fin da subito. La #Juventus (#Paratici, Chiappero, Turco) ha organizzato l’esame-farsa di… - ZZiliani : Dall’indagine sull’«esame farsa» sostenuto da Luis #Suarez, emergono «gravi condotte di inquinamento probatorio pos… - ZZiliani : Continua lo sbalordimento senza fine dei media italiani di fronte agli sviluppi dell’inchiesta sull’esame farsa di… - 273_333 : Esame farsa di suarez all università ? Ohhhhh che strano all università italiana concorsi inclusi si fanno prove fa… - infoitsport : Suarez, esame ‘farsa’: si dimette la rettrice dell’Università di Perugia -