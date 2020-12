Quelli che il calcio, gli ospiti del 13 dicembre 2020 (Di domenica 13 dicembre 2020) Il 13 dicembre 2020, alle 14:00 su Raidue, va in onda la sesta puntata della 28esima edizione di Quelli che il calcio, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi gli ospiti ed i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità. Nella sesta puntata, Bruno Pizzul, tra i telecronisti del Mondiale dell’82, ricorderà Paolo Rossi, morto nei giorni scorsi. Inoltre, cronaca in diretta dell’inedito scontro fra due spadaccini azzurri, l’ex Stefano Pantano e Rossella Fiamingo, campionessa ancora in attività. Ad osservarli Adriano Panatta, Enrico Bertolino ed il comico surreale Herbert Ballerina, che sarà uno dei protagonisti del ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 13 dicembre 2020) Il 13, alle 14:00 su Raidue, va in onda la sesta puntata della 28esima edizione diche il, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi glied i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità. Nella sesta puntata, Bruno Pizzul, tra i telecronisti del Mondiale dell’82, ricorderà Paolo Rossi, morto nei giorni scorsi. Inoltre, cronaca in diretta dell’inedito scontro fra due spadaccini azzurri, l’ex Stefano Pantano e Rossella Fiamingo, campionessa ancora in attività. Ad osservarli Adriano Panatta, Enrico Bertolino ed il comico surreale Herbert Ballerina, che sarà uno dei protagonisti del ...

