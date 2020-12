Diretta Bologna-Roma ore 15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali (Di domenica 13 dicembre 2020) Bologna - Dopo la sconfitta indolore in Europa League contro il Cska Sofia, la Roma di Paulo Fonseca , alle ore 15 , fa visita al Bologna di Sinisa Mihajlovic nell'11° turno del campionato di Serie A ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 dicembre 2020)- Dopo la sconfitta indolore in Europa League contro il Cska Sofia, ladi Paulo Fonseca , alle ore 15 , fa visita aldi Sinisa Mihajlovic nell'11° turno del campionato di Serie A ...

Inter : ?? | ALBUM Tutte le foto più belle della vittoria di ieri sera le trovate qui ?? - sportli26181512 : Bologna-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo la sconfitta indolore in Europa League c… - VoceGiallorossa : ?? Pronti per @BfcOfficialPage-@OfficialASRoma? Prepartita di @MerKanT92 e @ValdarchiSimone, diretta testuale di… - CinqueNews : Diretta #BolognaRoma #live - formazioni, dove vederla in tv e in streaming - giulicast : RT @Agenzia_Ansa: In streaming su @Agenzia_Ansa alle 17.30 per #ANSAperlacultura in collaborazione con Anfols - Associazione Nazionale Fond… -