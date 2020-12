Arcuri | “Città piene di assembramenti | terza ondata possibile”

Leggi su sportface

(Di domenica 13 dicembre 2020) “I siti sono pieni dei centri coninsopportabili. Dobbiamo stare attenti perché quanto successo questa estate non accada più. Non fateci vedere più foto come quelle di oggi. Sarebbe complicato iniziare la campagna di vaccinazione, con un nuovo inasprimento della curva epidemica. Io non voglio considerare una probabilità la, voglio considerarla una possibilità. Non basta il lavoro che facciamo tutti noi, serve che tutti gli italiani ci diano una mano“. Queste sono le considerazioni esplicitate da Domenico, commissario per l’emergenza Coronavirus in Italia. Lo specialista ha concesso un’intervista a ‘Che tempo che fa’, proponendo un’analisi dettagliata sulla situazione nostrana. SportFace.