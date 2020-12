Pagelle Lecce-Frosinone 2-2: voti e tabellino, Serie B 2020/2021 (Di sabato 12 dicembre 2020) Le Pagelle e il tabellino di Lecce-Frosinone, match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021, in le due formazioni si sono spartite la posta in palio dopo uno spettacolare pareggio per 2-2: alle reti di Claud Adjapong e Marco Mancosu hanno risposto le marcature di Piotr Parzyszek e Andrija Novakovich. Lecce: Gabriel 6; Adjapong 6,5, Lucioni 5,5 (39? Meccariello 5,5), Dermaku 6 (70? Calderoni 6), Zuta 6; Paganini 6,5 (55? Henderson 6), Tachtsidis 6, Majer 5,5 (70? Listkowski 6); Mancosu 7; Stepinski 5 (55? Falco 6,5), Coda 6.Allenatore: Corini 6A disposizione: Bleve, Vigorito, Calderoni, Rossettini, Monterisi, Meccariello, Listkowski, Bjorkengren, Maselli, Henderson, Falco, Pettinari. Frosinone: Bardi 5; ... Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Lee ildi, match valevole per l’undicesima giornata del campionato di, in le due formazioni si sono spartite la posta in palio dopo uno spettacolare pareggio per 2-2: alle reti di Claud Adjapong e Marco Mancosu hanno risposto le marcature di Piotr Parzyszek e Andrija Novakovich.: Gabriel 6; Adjapong 6,5, Lucioni 5,5 (39? Meccariello 5,5), Dermaku 6 (70? Calderoni 6), Zuta 6; Paganini 6,5 (55? Henderson 6), Tachtsidis 6, Majer 5,5 (70? Listkowski 6); Mancosu 7; Stepinski 5 (55? Falco 6,5), Coda 6.Allenatore: Corini 6A disposizione: Bleve, Vigorito, Calderoni, Rossettini, Monterisi, Meccariello, Listkowski, Bjorkengren, Maselli, Henderson, Falco, Pettinari.: Bardi 5; ...

psb_original : Lecce-Frosinone, le pagelle: Mancosu imprescindibile, Bardi e Adjapong rimediano ai propri errori #SerieB - Leccezionaleit : LE PAGELLE/ Lecce-Frosinone 2-2. Gara in apnea per i giallorossi che pagano la solita fragilità difensiva costata a… - PianetaLecce : #LecceFrosinone le pagelle dei giallorossi - LucaBrindisino : Bicchiere mezzo pieno per il #Lecce che rimonta un organizzato #Venezia nella sfida tra bomber #Coda-#Forte. #Zuta… - LecceCalcio : #Lecce-Venezia: pagelle a confronto - -