Amici 20, puntata di sabato 12 dicembre 2020 – Riccardo perde contro Tommaso ma resta nella scuola. Enula elimina Letizia. Celentano a Samuele: «Sei un artista» (Di sabato 12 dicembre 2020) Maria De Filippi - Amici 20 Amici 20 arriva al quinto speciale del sabato pomeriggio e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio nel corso della registrazione di giovedì. Amici 20: la diretta minuto per minuto della puntata di sabato 12 dicembre 2020 14.10: Aspettando Amici… con Maria De Filippi che annuncia e accoglie l’ospite della puntata. Arriva Giordana Angi, che canta piano e voce la nuova Siccome sei. Giordana Angi - Amici 20 14.15: La conduttrice spiega che in settimana il pubblico ha votato via social chi merita una seconda esibizione in puntata. Tocca alla ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 12 dicembre 2020) Maria De Filippi -2020 arriva al quinto speciale delpomeriggio e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio nel corso della registrazione di giovedì.20: la diretta minuto per minuto delladi1214.10: Aspettando… con Maria De Filippi che annuncia e accoglie l’ospite della. Arriva Giordana Angi, che canta piano e voce la nuova Siccome sei. Giordana Angi -20 14.15: La conduttrice spiega che in settimana il pubblico ha votato via social chi merita una seconda esibizione in. Tocca alla ...

