Quagliarella | «Il 2020 è stato un anno b******o Vi racconto un aneddoto su Maradona»

Fabio Quagliarella ha parlato in una lunga intervista sulle pagine della Gazzetta dello Sport: queste le parole dell'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, traccia un bilancio della sua carriera nel ricordo di Diego Armando Maradona e in vista del match contro il Napoli. Le dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

ROSSI – «Passatemi il termine, ma questo 2020 è stato un anno proprio bastardo, che ha sconvolto l'umanità. Quando se ne va anche un giocatore come Pablito Rossi, entrato nella storia e che ha reso orgoglioso tutti gli italiani. Spero che finisca presto». GOL ALLA Maradona – «Ti racconto un episodio. Era la mia prima gara al San Paolo in maglia azzurra»

MARADONA QUAGLIARELLA – Essere il primo capitano avversario dello stadio Maradona sarà una grande emozione per Fabio Quagliarella, lui che è napoletano d’origine e grande ammiratore del Pibe de Oro. L ...

Napoli-Sampdoria è una partita speciale per Fabio Quagliarella. L’attaccante blucerchiato ha dichiarato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Alla mia prima gara al San Paolo in maglia azzurra ...

