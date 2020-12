Oggi in tv | tutta la programmazione di sabato 12 dicembre

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 11 dicembre 2020)12: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 la serata è dedicata alla Maratona Telethon. Rai 3 da spazio allo spettacolo dal vivo. Su Canale 5 invece va in onda la finale di All Together Now. Ma scopriamo insiemelacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Dalle 20.35, spettacolo e musica si alterneranno sul palco dell’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma per la più nobile delle cause. Su Rai 1 la serata è dedicata alla raccolta fondi a favore della ricerca per le malattie genetiche rare. Festa di Natale – Una serata per Telethon sarà un varietà ricco di ospiti speciali guidato da Gigi D’Alessio, Serena Rossi, Rocio Munoz Morales e Paolo Belli. Su Rai 2 invece la serata è all’insegna delle serie tv più seguite. A partire dalle 21.05, sarà trasmessa la ...