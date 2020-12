La Turchia ci dà una lezione: dopo solo 6 giorni i suoi marinai rapiti in Libia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mazara del Vallo, 11 dic – Dalla Turchia arriva la notizia della liberazione di un cargo, in realtà battente bandiera giamaicana ma di proprietà di un armatore del Paese della mezzaluna, con a bordo 9 marinai turchi, 7 indiani e un azero, reo di aver sconfinato in acque territoriali libiche e sequestrato anch’esso dalle milizie di Haftar. Ciò è avvenuto a meno di 6 giorni dal sequestro. È evidente che tutto questo non può che rimandare alla vicenda dei nostri pescatori detenuti in Libia oramai da più di 100 giorni, nel totale lassismo del governo giallofucsia. La rabbia dei familiari dei pescatori italiani La vicenda ha scatenato ulteriore rabbia e incredulità di famigliari e concittadini dei pescatori detenuti, i quali sono scesi per le vie della città e sono arrivati a protestare fin sotto la casa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mazara del Vallo, 11 dic – Dallaarriva la notizia della liberazione di un cargo, in realtà battente bandiera giamaicana ma di proprietà di un armatore del Paese della mezzaluna, con a bordo 9turchi, 7 indiani e un azero, reo di aver sconfinato in acque territoriali libiche e sequestrato anch’esso dalle milizie di Haftar. Ciò è avvenuto a meno di 6dal sequestro. È evidente che tutto questo non può che rimandare alla vicenda dei nostri pescatori detenuti inoramai da più di 100, nel totale lassismo del governo giallofucsia. La rabbia dei familiari dei pescatori italiani La vicenda ha scatenato ulteriore rabbia e incredulità di famigliari e concittadini dei pescatori detenuti, i quali sono scesi per le vie della città e sono arrivati a protestare fin sotto la casa ...

Poesiaitalia : « Una Atlantide turca » Sul fondo del lago di Van (Turchia ????) i ricercatori hanno trovato un grande castello risa… - serenaysser : @monicagrowsup ma guarda su balca...non lo so. nel senso che per come la vedo io una persona per crescere non ha ne… - LenkaWeaver : RT @Lanicchia1: Buongiorno Aydan ????finiscono l’anno nel modo migliore,con una coppia meravigliosa e con una fiction che rapisce per il tagl… - serenaysser : @monicagrowsup sai che penso potresti avere ragione. in effetti per le persone sopra una certa età la turchia ha po… - osternimmer99 : @GiuseppeConteIT Chieda aiuto per la liberazione dei pescatori, visto che non siete capaci. La Turchia ha ottenuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia una Viaggio in Turchia nel 2021, le novità che ci attendono SiViaggia Turchia: Macron, sanzioni Ue segnano cambio relazioni

(ANSA) - BRUXELLES, 11 DIC - "La fermezza e le sanzioni" dell'Ue nei confronti della Turchia "sono il segno di un nuovo approccio" verso Ankara. "L'Ue resta aperta al dialogo ma non accetta più una po ...

L'agonia del Venezuela, tra accuse di elezioni falsate e crisi economica

Il presidente eletto Nicolas Maduro, delfino e successore dell’ex presidente socialista Hugo Chavez, ha stravinto le elezioni parlamentari del 6 dicembre scorso, a fronte però di un'astensione altissi ...

(ANSA) - BRUXELLES, 11 DIC - "La fermezza e le sanzioni" dell'Ue nei confronti della Turchia "sono il segno di un nuovo approccio" verso Ankara. "L'Ue resta aperta al dialogo ma non accetta più una po ...Il presidente eletto Nicolas Maduro, delfino e successore dell’ex presidente socialista Hugo Chavez, ha stravinto le elezioni parlamentari del 6 dicembre scorso, a fronte però di un'astensione altissi ...