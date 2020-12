Joe Biden e Kamala Harris “Persone dell’anno” per il Time

Leggi su italiasera

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Joesono leper il settimanale americano. Una scelta difficile – ha spiegato il– in “questo anno da dimenticare a causa della pandemia”. È la prima volta che un ticket presidenziale, presidente eletto e vice, appare insieme in copertina come “Persona. “hanno offerto ristoro e rinnovamento in un unico ticket. E l’America ha comprato quello che avevano messo in vendita”, ha detto il magazine nelle motivazioni. “La persona dell’anno non è un premio. È la storia per come è scritto, nel bene e nel male”. Proprio il “male” ha caratterizzato questo 2020, “dominato da enormi perdite di vite umane in tutto il mondo – scrive il– ...