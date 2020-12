GF Vip, Francesco Oppini lo farà solo per Tommaso Zorzi: il gesto che vedremo in puntata (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mentre siamo tutti in trepidante attesa per la prossima puntata del Grande Fratello Vip, sui social network Francesco Oppini ha reso tutti felici grazie ad un post che fa riferimento a Tommaso Zorzi e ad un bellissimo gesto che il figlio di Alba Parietti potrebbe fare nei suoi confronti. Ma di cosa si tratterà mai? LEGGI ANCHE: — Francesco Oppini svela il vero motivo per cui non è rimasto qualche giorno in più al GF Vip: ‘Data la condizione che si era creata…’. Cosa ha confessato Tommaso Zorzi ha fatto un regalo inaspettato a Francesco Oppini, che potrebbe ricambiare con un bel gesto per lui in puntata. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa ... Leggi su funweek (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mentre siamo tutti in trepidante attesa per la prossimadel Grande Fratello Vip, sui social networkha reso tutti felici grazie ad un post che fa riferimento ae ad un bellissimoche il figlio di Alba Parietti potrebbe fare nei suoi confronti. Ma di cosa si tratterà mai? LEGGI ANCHE: —svela il vero motivo per cui non è rimasto qualche giorno in più al GF Vip: ‘Data la condizione che si era creata…’. Cosa ha confessatoha fatto un regalo inaspettato a, che potrebbe ricambiare con un belper lui in. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa ...

