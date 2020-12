Ultime Notizie Roma del 10-12-2020 ore 20:10 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il premier Giuseppe Conte avrebbe aperto una riflessione sull’opportunità di allargare le possibilità di spostamento tra comuni a Natale mi diverto di uscire dal comune in cui ci si trova è previsto il 25 e 26 dicembre e primo gennaio la riflessione aperta da Conte potrebbe portare quindi a modificare il decreto legge sul covid pure ad un aggiornamento con un’interpretazione estensiva delle situazioni di necessità che Giusti lo spostamento il premier partecipa oggi e domani al vertice del Consiglio Europeo chiamato a dare il via libera al ricoveri Panda con l’Ungheria e la Polonia che dicono di essere ad un passo dall’accordo è il commissario Ue all’economia gentile invito all’Italia concentrarsi sulle priorità e sui meccanismi attuativi che deve indicare ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il premier Giuseppe Conte avrebbe aperto una riflessione sull’opportunità di allargare le possibilità di spostamento tra comuni a Natale mi diverto di uscire dal comune in cui ci si trova è previsto il 25 e 26 dicembre e primo gennaio la riflessione aperta da Conte potrebbe portare quindi a modificare il decreto legge sul covid pure ad un aggiornamento con un’interpretazione estensiva delle situazioni di necessità che Giusti lo spostamento il premier partecipa oggi e domani al vertice del Consiglio Europeo chiamato a dare il via libera al ricoveri Panda con l’Ungheria e la Polonia che dicono di essere ad un passo dall’accordo è il commissario Ue all’economia gentile invito all’Italia concentrarsi sulle priorità e sui meccanismi attuativi che deve indicare ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: in Italia 16.999 nuovi casi e 887 morti Il Sole 24 ORE Qui e adesso: stasera su Rai3 la seconda puntata con Massimo Ranieri e tanti ospiti

Covid, oltre 3mila morti in Usa. Risalgono i contagi in Gb. Germania: ancora record

La Francia verso l'allentamento delle restrizioni. Terapie intensive al collasso a Stoccolma. Scienziati russi: "Vaccino Sputnik ridicolo". Bielorussia, frontiere chiuse. Brasile, per Bolsonaro la pa ...

