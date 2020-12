Superbonus: domani Fraccaro a Gela inaugura primo cantiere (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri Riccardo Fraccaro domani sarà a Gela per inaugurare il primo cantiere del Superbonus al 110%. L'intervento, che interesserà un complesso di 4 condomini, consente di riqualificare gli immobili in maniera gratuita grazia alla detrazione fiscale pari al 110% della somma spesa o allo sconto totale in fattura. Insieme a Giancarlo Cancelleri, sottosegretario al ministero dei Trasporti, Fraccaro visiterà il cantiere e incontrerà il sindaco di Gela, Lucio Greco, il Vescovo Mons. Rosario Gisana e i presidenti delle associazioni di categoria. L'appuntamento è alle ore 11.15 in via Angiolino Navari 1. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri Riccardosarà aperre ildelal 110%. L'intervento, che interesserà un complesso di 4 condomini, consente di riqualificare gli immobili in maniera gratuita grazia alla detrazione fiscale pari al 110% della somma spesa o allo sconto totale in fattura. Insieme a Giancarlo Cancelleri, sottosegretario al ministero dei Trasporti,visiterà ile incontrerà il sindaco di, Lucio Greco, il Vescovo Mons. Rosario Gisana e i presidenti delle associazioni di categoria. L'appuntamento è alle ore 11.15 in via Angiolino Navari 1.

