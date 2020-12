Raimondo Todaro ha una nuova fiamma | anche lei è un volto noto della tv

(Di giovedì 10 dicembre 2020)ha una, le foto parlano chiaro: lei è un, ma non si tratta di Elisa Isoardi, ecco svelata la sua identità. Nell’ultima stagione di Ballando Con le Stelle ha fatto sognare e preoccupare il pubblico., ballerino professionista dell’amatissimo programma di Rai Uno, ha avuto infatti diversi problemi durante questa edizione, compresa un’operazione di urgenza per appendicite. Ma il ballerino hafatto sognare i fan per il suo speciale feeling con Elisa Isoardi, con cui era in coppia nel prgramma condotto da Milly Carlucci. L’affiatamento e la complicità tra i due ha dato il via al gossip su un eventuale flirt,se entrambi i diretti interessati hanno sempre ...

Ultime Notizie dalla rete : Raimondo Todaro

167.5k Followers, 854 Following, 572 Posts - See Instagram photos and videos from Raimondo Todaro (@todaroraimondo)
Chi è Raimondo Todaro: età, carriera e vita privata Di origini siciliane, Raimondo Todaro ha vissuto l'infanzia e l'adolescenza a Castelnuovo del Garda (Verona) e lì è rimasto fino ai 16 anni.
Raimondo Todaro (Catania, 19 gennaio 1987) è un ballerino, insegnante e personaggio televisivo italiano.