"Le ho fatto due regalini, tutto pagato da me". Elisabetta Gregoraci? La volgarissima indiscrezione del suo ex (Di giovedì 10 dicembre 2020) "Le ho fatto due regali". Elisabetta Gregoraci deve affrontare il nuovo affondo di Mino Magli, che da settimane si definisce il suo ex fidanzato e che continua a martellare fornendo dettagli scabrosi sulla loro relazione, andata avanti a suo dire mentre la showgirl calabrese ufficialmente faceva coppia con Flavio Briatore. Ora la Gregoraci è uscita dal Grande Fratello Vip e ci sarà modo, probabilmente, per organizzare un pepatissimo confronto tv con Magli. L'uomo, intervistato dal settimanale Oggi, ha ribadito: "Elisabetta mi piaceva moltissimo, era molto ambiziosa. Tanto che a volte temevo fosse un'opportunista. Pensavo di essere il padrone del castello, ma invece era una multiproprietà". Frase non proprio elegante, così come quella relativa al "regalino" offerto a ...

