La Cina dell’auto sta meglio dell’Europa E i ricconi fanno soldi con le elettriche

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Mentre il mondo occidentale discute di vaccini e piani Marshall per risollevare l’economia, inla pandemia sembra già un lontano ricordo: secondo i dati diramati dalla Repubblica Popolare, il PIL è cresciuto del 3,2% nel secondo trimestre 2020 e del 4,9% nel terzo trimestre. Oltre alle politiche interne, a trainare l’economia sono state soprattutto le esportazioni, incluse quelle relative ad attrezzature mediche. Gode di questa fase di rilancio anche il settore auto: superata la forte battuta d’arresto nel primo trimestre dell’anno (-42%), negli ultimi sette mesi il mercato è cresciuto costantemente. Tanto che il computo dei primi dieci mesi del 2020 si risolve in un calo delle immatricolazioni contenuto in un -4,7%, pari a 19,7 milioni di unità. Nello stesso periodo, in Europa la flessione è stata del 27,3%, con 9,7 milioni di immatricolazioni. Nei primi venti ...