Il Covid-19 ci ha travolti come un’onda, ma il cambiamento climatico sarà uno tsunami (Di giovedì 10 dicembre 2020) È indispensabile imparare ora la lezione. Perché l’emergenza sanitaria e quella ecologica sono simili sotto molti aspetti ed è essenziale non ripetere gli stessi errori Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 10 dicembre 2020) È indispensabile imparare ora la lezione. Perché l’emergenza sanitaria e quella ecologica sono simili sotto molti aspetti ed è essenziale non ripetere gli stessi errori

Vignetta di Graeme MacKay La vignetta ha la forza dell’immediatezza: l’onda con la scritta Covid-19 sta per travolgere un’isola, ma viene a sua volta minacciata da un cavallone più grande, chiamato...

Covid, così ci ha travolti la «seconda ondata» (e che cosa può succedere, ora) Una metafora «sbagliata», una serie di illusioni (in primis quella che il virus si fosse indebolito); una ...

Il Covid ha travolto tutti, ma non tutti allo stesso modo. 19/11/2020 > embed. Maria ha perso il suo lavoro di cameriera, Anna ha un'agenzia di viaggi e ha subito il crollo del suo fatturato, i sussidi non bastano. ... Nel mondo ci sono sempre più Paperoni - e sempre più... 24/01/2019. La7prime;

