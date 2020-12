Coronavirus, reparti di terapia intensiva a Stoccolma occupati al 99% (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Svezia, che conta circa 10 milioni di abitanti, ieri ha registrato 18.820 nuovi contagi e 133 decessi, per un totale di 297.732 contagi e 7200 morti. Al momento vi sono 83 malati Covid in terapia intensiva che, assieme ad altri malati, occupano la quasi totalità dei 160 posti disponibili. Lo ha dichiarato il direttore L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Svezia, che conta circa 10 milioni di abitanti, ieri ha registrato 18.820 nuovi contagi e 133 decessi, per un totale di 297.732 contagi e 7200 morti. Al momento vi sono 83 malati Covid inche, assieme ad altri malati, occupano la quasi totalità dei 160 posti disponibili. Lo ha dichiarato il direttore L'articolo NewNotizie.it.

Coronavirus, reparti di terapia intensiva a Stoccolma occupati al 99%

La Svezia, che conta circa 10 milioni di abitanti, ieri ha registrato 18.820 nuovi contagi e 133 decessi, per un totale di 297.732 contagi e 7200 morti. Al momento vi sono 83 malati Covid in terapia i ...

