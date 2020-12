Brexit, Johnson: "Forte possibilità non si raggiunga accordo" (Di giovedì 10 dicembre 2020) Londra, 10 dic. (Adnkronos) - C'è una "Forte possibilità" che Regno Unito e Unione Europea non raggiungano un accordo commerciale sul post-Brexit. Lo ha detto a Downing Street il primo ministro britannico, Boris Johnson, dicendosi tuttavia pronto a recarsi a Bruxelles, Parigi o Berlino per trovare un'intesa. "Penso che dobbiamo essere molto chiari sul fatto che c'è una Forte possibilità che avremo una soluzione che è molto più simile ai rapporti tra Australia e Ue piuttosto che tra Canada e Ue. Questo non significa che sia una brutta cosa", ha sostenuto Johnson. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Londra, 10 dic. (Adnkronos) - C'è una "" che Regno Unito e Unione Europea nonno uncommerciale sul post-. Lo ha detto a Downing Street il primo ministro britannico, Boris, dicendosi tuttavia pronto a recarsi a Bruxelles, Parigi o Berlino per trovare un'intesa. "Penso che dobbiamo essere molto chiari sul fatto che c'è unache avremo una soluzione che è molto più simile ai rapporti tra Australia e Ue piuttosto che tra Canada e Ue. Questo non significa che sia una brutta cosa", ha sostenuto

