Roma | sospiro di sollievo per Pellegrini Anche Smalling verso il rientro

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Buone notizie per ladi Paulo Fonseca riguardo le condizioni di Lorenzo, costretto ad uscire nel finale della sfida con il Sassuolo per un infortunio alla caviglia causato da un brutto fallo di Obiang. Stando a quanto riporta Sky Sport, il centrocampista ha riportato solo un forte trauma contusivo, ma nessuna lesione ai L'articolo

cronacadiroma : #ROMA #7dicembre - Sospiro di sollievo per gli abitanti della Capitale - meliedea : RT @rakyarte: “C’è stato un sogno una volta che era Roma, lo si poteva soltanto sussurrare. Ogni cosa più forte di un sospiro l’avrebbe fat… - baceail : RT @Crimini_Dem: C’è stato un sogno, una volta, che era Roma. Si poteva soltanto sussurrarlo. Ogni cosa più forte di un sospiro l'avrebbe f… - SP_Derevko : RT @rakyarte: “C’è stato un sogno una volta che era Roma, lo si poteva soltanto sussurrare. Ogni cosa più forte di un sospiro l’avrebbe fat… - lapacechenonho_ : RT @rakyarte: “C’è stato un sogno una volta che era Roma, lo si poteva soltanto sussurrare. Ogni cosa più forte di un sospiro l’avrebbe fat… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sospiro

DailyNews 24

Buone notizie per la Roma di Paulo Fonseca riguardo le condizioni di Lorenzo Pellegrini, costretto ad uscire nel finale della sfida con il Sassuolo per un Le ultime dall'infermeria in casa giallorossa ...Roma, per Pellegrini non c’è l’interesse dei legamenti e della capsula legamentosa. Venerdì potrebbe già allenarsi con il gruppo ...