Psg-Basaksehir, Hamilton: “Complimenti alle squadre per aver detto no al razzismo” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il quarto uomo Sebastian Coltescu avrebbe dato del "negro" a Webo, assistente tecnico del club turco dopo l'inizio del match di Champions League tra il Psg e il Basaksehir. Immediata e indignata la reazione dei giocatori, che congiuntamente hanno abbandonato il campo, e oggi anche del sette volte campione di Formula 1 Lewis Hamilton che ha detto la sua dopo la presunta frase razzista del quarto uomo rumeno. "Questo è inaccettabile. Complimenti alle squadre per la posizione che hanno assunto e per aver dimostrato che il razzismo è inaccettabile. Spero che l'inchiesta faccia luce ", ha scritto Hamilton sul suo Instagram.caption id="attachment 1062645" align="alignnone" width="594" Getty Images/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il quarto uomo Sebastian Coltescu avrebbe dato del "negro" a Webo, assistente tecnico del club turco dopo l'inizio del match di Champions League tra il Psg e il. Immediata e indignata la reazione dei giocatori, che congiuntamente hanno abbandonato il campo, e oggi anche del sette volte campione di Formula 1 Lewische hala sua dopo la presunta frase razzista del quarto uomo rumeno. "Questo è inaccettabile. Complimentiper la posizione che hanno assunto e perdimostrato che il razzismo è inaccettabile. Spero che l'inchiesta faccia luce ", ha scrittosul suo Instagram.caption id="attachment 1062645" align="alignnone" width="594" Getty Images/caption ITA Sport Press.

ZZiliani : Ma che bellezza: oggi, dopo l’uscita dal campo di PSG e Basaksehir per la frase razzista del quarto uomo, tutti ant… - AleAntinelli : Applausi per #Psg e #basaksehir . Il razzismo lo annienti così, dando l’esempio. #PSGIBFK #ChampionsLeague - chedisagio : ?? Sospesa la partita di Champions League tra @PSG_inside e @ibfk2014. I giocatori di ambo le parti hanno lasciato… - StraNotizie : **Calcio: arbitro Gavillucci, 'Psg-Basaksehir? razzismo cancro società, servono segnali forti'** … - ItaSportPress : Psg-Basaksehir, Hamilton: 'Complimenti alle squadre per aver detto no al razzismo' - -