Mes, la Camera ha approvato la riforma ma ora M5S ed Italia Viva pongono le loro condizioni… (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il nodo che rischia di strozzare questa scalcinata maggioranza non era tanto rappresentata dal voto che la Camera stamane ha espresso nei confronti della risoluzione della maggioranza rispetto al Mes ma, dal Cdm che ‘poi’ seguirà, quando si andranno a delineare le linee guida che l’esecutivo avrebbe già studiato ed apportato (in totale autonomia), rispetto all’allocazione dei 196 mld del Recovery che Conte & C. investiranno nel neo Pnrr. Ma andiamo per ordine. Dunque, come annunciato già dallo stesso Renzi (prossimo ‘all’assalto finale’) appena ieri sera, la Camera ha dato ragione alle comunicazioni espresse in Aula dal premier Conte in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani, esprimendo 314 Sì, 239 No, e 9 astenuti. Il duro monito del M5s: “Con noi al governo il Mes non sarà mai attivato” Ora però lo scoglio maggiore, quello ‘serio’ ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il nodo che rischia di strozzare questa scalcinata maggioranza non era tanto rappresentata dal voto che lastamane ha espresso nei confronti della risoluzione della maggioranza rispetto al Mes ma, dal Cdm che ‘poi’ seguirà, quando si andranno a delineare le linee guida che l’esecutivo avrebbe già studiato ed apportato (in totale autonomia), rispetto all’allocazione dei 196 mld del Recovery che Conte & C. investiranno nel neo Pnrr. Ma andiamo per ordine. Dunque, come annunciato già dallo stesso Renzi (prossimo ‘all’assalto finale’) appena ieri sera, laha dato ragione alle comunicazioni espresse in Aula dal premier Conte in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani, esprimendo 314 Sì, 239 No, e 9 astenuti. Il duro monito del M5s: “Con noi al governo il Mes non sarà mai attivato” Ora però lo scoglio maggiore, quello ‘serio’ ...

matteosalvinimi : La replica a Conte di Claudio Borghi stamane alla Camera: NO alla cosiddetta “riforma del MES”, che mette a rischio… - borghi_claudio : Fra pochi minuti gli elenchi del voto di oggi sul MES alla camera. - M5S_Camera : ??QUELLO DI OGGI NON È UN VOTO SUL MES?? Bisogna dirlo in maniera chiara: questo non è un voto per attivare il Mes… - temisaba95 : RT @claudia_enea: La #Meloni in diretta dalla Camera sta dicendo che il #Mes è una fregatura... Quindi sta ammettendo finalmente all'Italia… - skybash_ : RT @francescatotolo: Come era prevedibile, i grillini si sono rimangiati anni di dichiarazioni contro il #Mes per la poltrona. https://t.c… -