Mes, Conte: sulla ratifica della riforma resta la scelta definitiva delle Camere (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In un passaggio del suo intervento alla Camera il premier ha sottolineato che «devono essere riconsiderate in maniera radicale struttura e funzione del Mes affinchè sia trasformato in uno strumento diverso». Trovata l’intesa nella maggioranza sul testo della risoluzione sulla riforma del Mes, oggi il Parlamento voterà sulle comunicazioni di Conte Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In un passaggio del suo intervento alla Camera il premier ha sottolineato che «devono essere riconsiderate in maniera radicale struttura e funzione del Mes affinchè sia trasformato in uno strumento diverso». Trovata l’intesa nella maggioranza sul testorisoluzionedel Mes, oggi il Parlamento voterà sulle comunicazioni di

borghi_claudio : Notare, pure Renzi con lo zero % riesce a tenere il punto contro le cretinate eversive di conte. Il M5S con il 34%… - matteosalvinimi : La replica a Conte di Claudio Borghi stamane alla Camera: NO alla cosiddetta “riforma del MES”, che mette a rischio… - Rinaldi_euro : Qualcuno può spiegare riguardo al #MES sia a #Conte che ai grillini la differenza fra “logica del pacchetto” e “logica del pacco”? - Mikepub1 : RT @mgdj56: #MES e #RecoveryFund sono l’ennesima #TruffaEuropea che ci legherà mani e piedi ai #Banchieri che sono dietro l’#UE. #Merkel… - jobwithinternet : RT @Willi_Shake_01: Fan finta di litigare, ma poi, si baciano ed abbracciano ed a farne le spese è sempre il popolo, non più sovrano, ma be… -