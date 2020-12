Il Garante della Privacy avverte: "Attenti al pedinamento digitale" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La pandemia ha dimostrato che “se il distanziamento fisico non è anche sociale lo si deve alle nuove tecnologie”. Questo il parere del Presidente del Garante Privacy Pasquale Stanzione secondo il quale però “il digitale ha dimostrato di essere davvero a servizio dell’uomo ma non senza un prezzo” e tale prezzo, a suo parere, lo si paga con un vero e proprio “pedinamento digitale”. Intervenendo al forum de il Sole 24 Ore ‘LockUp Economy Mercati e regole al tempo della pandemia, tra sostenibilità e solidarietà’, Stanzione ha sottolineato come le piattaforme online hanno assunto un “ruolo determinante, assurgendo a veri e propri poteri privati scevri da adeguato statuto di responsabilità”. Proprio per questo, ha aggiunto, “la pandemia ha dimostrato l’esigenza di una strategia difensiva” ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La pandemia ha dimostrato che “se il distanziamento fisico non è anche sociale lo si deve alle nuove tecnologie”. Questo il parere del Presidente delPasquale Stanzione secondo il quale però “ilha dimostrato di essere davvero a servizio dell’uomo ma non senza un prezzo” e tale prezzo, a suo parere, lo si paga con un vero e proprio “”. Intervenendo al forum de il Sole 24 Ore ‘LockUp Economy Mercati e regole al tempopandemia, tra sostenibilità e solidarietà’, Stanzione ha sottolineato come le piattaforme online hanno assunto un “ruolo determinante, assurgendo a veri e propri poteri privati scevri da adeguato statuto di responsabilità”. Proprio per questo, ha aggiunto, “la pandemia ha dimostrato l’esigenza di una strategia difensiva” ...

