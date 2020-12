Coronavirus: Conte, 'superare veto Ungheria e Polonia, subito Recovery' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Rimane urgente una soluzione che, dando attuazione all'accordo di luglio, superi il veto ungherese e polacco e consenta il tempestivo avvio di Next Generation Eu e il piano pluriennale. I cittadini non perdonerebbero un segnale che contraddica lo storico accordo raggiunto, che rappresenta un profondo e irreversibile cambiamento di paradigma delle politiche economiche dell'Unione". Così il premier Giuseppe Conte nel corso delle comunicazioni alla Camera sulla riforma del Mes. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Rimane urgente una soluzione che, dando attuazione all'accordo di luglio, superi ilungherese e polacco e consenta il tempestivo avvio di Next Generation Eu e il piano pluriennale. I cittadini non perdonerebbero un segnale che contraddica lo storico accordo raggiunto, che rappresenta un profondo e irreversibile cambiamento di paradigma delle politiche economiche dell'Unione". Così il premier Giuseppenel corso delle comunicazioni alla Camera sulla riforma del Mes.

