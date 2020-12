Bella Hadid debutta con pixie cut platino, il taglio corto per attirare l’attenzione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Come prepararsi a fare rumore con un fashion show nonostante la distanza imposta dal covid? Con un look da urlo. È la strada che ha scelto di percorrere il creative director di Dior Men, Kim Jones, che per promuovere la collezione Dior’s pre-fall 2021 ha dato il ruolo di catalizzatore di attenzione alla modella Bella Hadid con un nuovo taglio di capelli (vero o finto che sia): un pixie cut. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Come prepararsi a fare rumore con un fashion show nonostante la distanza imposta dal covid? Con un look da urlo. È la strada che ha scelto di percorrere il creative director di Dior Men, Kim Jones, che per promuovere la collezione Dior’s pre-fall 2021 ha dato il ruolo di catalizzatore di attenzione alla modella Bella Hadid con un nuovo taglio di capelli (vero o finto che sia): un pixie cut.

goddessdelrey : Secondo me Bella Hadid ha degli amici di merda perché non è possibile che nessuno le dica che il look da cinquanten… - _artume : Se io mi sento per un giorno bella come Sharon Stone voi dovete solo chiudere la bocca. Se faccio autoironia su que… - dearlavren : spero che tu sia bella hadid per poterti permettere di esprimere un giudizio del genere. comunque io mi sento bella… - ScRiPtEdzs : posso dire una cosa ? una persona piò sentirsi benissimo più bella di modelle come gigi hadid o kendall jenner I'm just saying - eudaimonchia : non è che se al mondo esistono Kendall Jenner, Bella Hadid, Gigi Hadid allora automaticamente sono belle solo loro… -

Ultime Notizie dalla rete : Bella Hadid Bella Hadid debutta con pixie cut platino, il taglio corto per attirare l attenzione Vanity Fair.it Bella Hadid e il trucchetto per sostenere il posteriore

Negli scatti nostalgici del 2019 la top model più sexy del mondo, Bella Hadid, ricorda la sfilata primavera-estate 2020 di Mugler ...

Bella Hadid e i collant più sexy di sempre: sì, proprio quelli che ha indossato anche Dua Lipa

Come spiega la 24enne nella didascalia, non sono solo dei collant sexy, ma i collant più iconici nella storia della moda, una straordinaria e impertinente creazione di Mugler. Ta ...

Negli scatti nostalgici del 2019 la top model più sexy del mondo, Bella Hadid, ricorda la sfilata primavera-estate 2020 di Mugler ...Come spiega la 24enne nella didascalia, non sono solo dei collant sexy, ma i collant più iconici nella storia della moda, una straordinaria e impertinente creazione di Mugler. Ta ...