Atterrato a Roma il primo volo Covid-tested con 100 passeggeri: per loro niente quarantena. Ecco perché (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono risultati tutti negativi i cento passeggeri provenienti da New York sbarcati all'aeroporto di Fiumicino, poco prima delle 8, con il primo dei tre voli settimanali Alitalia Covid-tested. Dopo essere scesi dall'aeromobile di Alitalia i viaggiatori, tra cui anche numerosi italiani, già muniti negli Usa dell'apposita certificazione che attestava la negatività al Covid-19, nello scalo Romano si sono tutti sottoposti a un nuovo test antigenico, eseguito presso le apposite strutture di testing rapido allestite da Aeroporti di Roma e già operative al Leonardo da Vinci con il supporto della Regione Lazio. Dodici in totale le postazioni disponibili nell'apposita nuova area allestita, di cui quattro operative per il volo di oggi.

