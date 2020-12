Amici 2020, Arisa ha un ragazzo? L’indiscrezione di Zerbi durante la puntata (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il daytime di oggi 9 dicembre durante la puntata del daytime di ‘Amici’ andata in onda nella giornata di oggi 9 dicembre, è stata mostrata la seconda parte della puntata di sabato 5 dicembre, andando avanti con le restanti riconferme dei banchi nella scuola. LA LITE TRA Arisa E LA PETTINELLI Nella scorsa puntata di sabato, ci si era lasciati con una discussione tra Arisa e la Pettinelli. Prima che Letizia iniziasse ad esibirsi, la Pettinelli aveva sottolineato quanto fosse brava Arisa a “vendere” i suoi alunni presentandoli tessendo le loro lodi davanti al pubblico, dicendole che è una “volpe”. Leggi anche Amici 20, la puntata del 5 dicembre Al termine della performance di Letizia, Arisa ha ripreso il ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il daytime di oggi 9 dicembreladel daytime di ‘’ andata in onda nella giornata di oggi 9 dicembre, è stata mostrata la seconda parte delladi sabato 5 dicembre, andando avanti con le restanti riconferme dei banchi nella scuola. LA LITE TRAE LA PETTINELLI Nella scorsadi sabato, ci si era lasciati con una discussione trae la Pettinelli. Prima che Letizia iniziasse ad esibirsi, la Pettinelli aveva sottolineato quanto fosse bravaa “vendere” i suoi alunni presentandoli tessendo le loro lodi davanti al pubblico, dicendole che è una “volpe”. Leggi anche20, ladel 5 dicembre Al termine della performance di Letizia,ha ripreso il ...

lorepregliasco : L'articolo da leggere oggi è questo. È tradotto in italiano, quindi potete anche mandarlo a amici e colleghi. Che… - Caf_Cisl_ER : RT @CafCisl: Siamo online con il secondo webinar dedicato agli amici dell'@FnpCisl. Oggi parliamo di #Isee 2021: ??le Dsu del 2020 scadono… - ginugiola : Milano, il gallerista Carlo Orsi eletto presidente degli Amici di Brera. Tra le priorità il restaur…… - Agenzia_Dire : A due anni dall’uscita sul grande schermo di ‘Amici come prima’, Christian De Sica e Massimo Boldi tornano, per la… - paoloigna1 : Le polemiche fanno bene evidentemente e la #Dea passa dopo #Liverpool anche ad #Amsterdam con l'#Ajax. Seconda qual… -