Barcellona Juventus formazioni ufficiali | McKennie e Arthur dall’inizio

Barcellona Juventus formazioni ufficiali – Finalmente ci siamo. Dopo più di 900 giorni tornano a scontrarsi Ronaldo e Messi, ma soprattutto finalmente c'è Barcellona-Juventus. Tra poco meno di un'ora il match andrà in scena al Camp Nou. A Pirlo per arrivare primo nel girone non basta una vittoria, ma bisogna vincere almeno 3 a 1. Barcellona Juventus formazioni ufficiali, chi gioca Pirlo farà a meno di Chiellini e Demiral, mentre però recupera Buffon che giocherà titolare. A difesa del portiere italiano a sorpresa c'è De Ligt che sembrava dovesse partire dalla panchina. A completare la difesa, Danilo, Bonucci e Alex Sandro. Scala a centrocampo Cuadrado che giocherà esterno destro, con Ramsey a sinistra che però agirà ...

