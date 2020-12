Zingaretti: non è ancora finita, appello a responsabilità (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – “Il virus e’ un nemico subdolo e vigliacco. Abbiamo voglia di stare insieme e divertirci, ma bisogna dire la verita’: non e’ ancora finita. Siamo vicini ad uscire dal tunnel ma siamo ancora dentro la pandemia”. Cosi’ in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Nel Lazio, grazie alla collaborazione di tutti, siamo riusciti a rimanere in zona gialla evitando chiusure e molte limitazioni, ma se non ci sono comportamenti responsabili rischiamo seriamente di entrare in un’altra zona con piu’ forti divieti, restrizioni e sacrifici- continua Zingaretti- Faccio un appello alla responsabilita’, evitiamo zone affollate, limitiamo gli spostamenti, seguiamo le regole di igiene, teniamo le mascherine. È pericoloso non farlo.” “Capisco lo bene lo stress, la ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – “Il virus e’ un nemico subdolo e vigliacco. Abbiamo voglia di stare insieme e divertirci, ma bisogna dire la verita’: non e’. Siamo vicini ad uscire dal tunnel ma siamodentro la pandemia”. Cosi’ in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola. “Nel Lazio, grazie alla collaborazione di tutti, siamo riusciti a rimanere in zona gialla evitando chiusure e molte limitazioni, ma se non ci sono comportamenti responsabili rischiamo seriamente di entrare in un’altra zona con piu’ forti divieti, restrizioni e sacrifici- continua- Faccio unalla responsabilita’, evitiamo zone affollate, limitiamo gli spostamenti, seguiamo le regole di igiene, teniamo le mascherine. È pericoloso non farlo.” “Capisco lo bene lo stress, la ...

Zingaretti: "8 mln per teatri, cinema, associazioni culturali e APS, società sportive e ASD"

Dietro a tutto questo ci sono professionalità importanti che non lasceremo da sole perché presto potremo ripartire e lo faremo insieme e più forti”, conclude il Presidente Zingaretti. Per i Teatri, la ...

Zingaretti, Di Maio e Renzi: il terzetto dello ZDR si lancia nella scalata alla piramide

Mentre Conte immagina strutture proto-egizie per gestire il Recovery fund, i leader di Pd, M5S e IV lavorano per un nuovo equibrio. Per controllare il premier o per sostituirlo: sul piatto ci sono la ...

