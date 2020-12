Renzi attacca: «Il futuro non lo scrivono Conte e Casalino in uno stanzino di Palazzo Chigi» (Di lunedì 7 dicembre 2020) «Il Recovery è l’ultima occasione che abbiamo per progettare il futuro del nostro Paese». Lo dice Matteo Renzi in un’intervista a Repubblica, lanciando duri attacchi. «Penso che la maggioranza debba fare una riflessione seria su cosa fare e su come farlo. A luglio ho chiesto pubblicamente a Conte, in aula, di avere un dibattito parlamentare su questo tema. Anche utilizzando agosto, se necessario. Per mesi abbiamo ricevuto solo silenzio e task force. Poi all’improvviso, dopo tante dirette Facebook, in un’intervista al direttore di Repubblica il premier comunica agli italiani che è tutto già pronto. E che ci saranno dei tecnici a gestire il tutto». Renzi: «Il premier ha un modo sprezzante» Non vi va bene il metodo? «Del merito non sappiamo niente. Sul metodo siamo contrari. Questo modo di fare non è solo sprezzante: è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 dicembre 2020) «Il Recovery è l’ultima occasione che abbiamo per progettare ildel nostro Paese». Lo dice Matteoin un’intervista a Repubblica, lanciando duri attacchi. «Penso che la maggioranza debba fare una riflessione seria su cosa fare e su come farlo. A luglio ho chiesto pubblicamente a, in aula, di avere un dibattito parlamentare su questo tema. Anche utilizzando agosto, se necessario. Per mesi abbiamo ricevuto solo silenzio e task force. Poi all’improvviso, dopo tante dirette Facebook, in un’intervista al direttore di Repubblica il premier comunica agli italiani che è tutto già pronto. E che ci saranno dei tecnici a gestire il tutto».: «Il premier ha un modo sprezzante» Non vi va bene il metodo? «Del merito non sappiamo niente. Sul metodo siamo contrari. Questo modo di fare non è solo sprezzante: è ...

SecolodItalia1 : Renzi attacca: «Il futuro non lo scrivono Conte e Casalino in uno stanzino di Palazzo Chigi» - enrico_farda : RT @Gladys82012839: Quando non si sa dove attaccarsi ci si attacca al fumo della pipa Saranno simpatiche la Taverna, la Meloni, Di Maio o… - castell32082033 : RT @Gladys82012839: Quando non si sa dove attaccarsi ci si attacca al fumo della pipa Saranno simpatiche la Taverna, la Meloni, Di Maio o… - Gladys82012839 : Quando non si sa dove attaccarsi ci si attacca al fumo della pipa Saranno simpatiche la Taverna, la Meloni, Di Mai… - quinonsischerza : @SmilingEars Sai perché siamo ridotti così? Perché la sinistra questo fa, attacca il nemico, che esso sia un renzi… -