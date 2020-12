Omicidio nella villa in Maremma, Madalina uccisa a coltellate dal marito, arrestato (Di lunedì 7 dicembre 2020) Grosseto, 7 dicembre dicembre 2020 - uccisa a coltellate dal marito. uccisa a coltellate nella villa in cui Madalina Luminita , 32 anni, abitava insieme all'uomo. Erano i custodi dell'immobile. Accade ... Leggi su lanazione (Di lunedì 7 dicembre 2020) Grosseto, 7 dicembre dicembre 2020 -dalin cuiLuminita , 32 anni, abitava insieme all'uomo. Erano i custodi dell'immobile. Accade ...

ScTy42 : @MuoloRiccardo @francescocosta @lmisculin Tenuto conto che è lo stesso @lmisculin che nella lista regali del Post h… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Brasile, 64enne italiano ucciso nella sua abitazione. Per la polizia l’omicidio è avvenuto nel corso di una rapina htt… - Piergiulio58 : Brasile, 64enne italiano ucciso nella sua abitazione. Per la polizia l'omicidio è avvenuto nel corso di una rapina… - Ambasada : Badante moldava morta nella casa: arrestato 50enne di Altavilla per omicidio - - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Brasile, 64enne italiano ucciso nella sua abitazione. Per la polizia l’omicidio è avvenuto nel corso di una rapina htt… -