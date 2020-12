Iva Zanicchi e il suo dolore straziante | “L’ho salutato con una videochiamata | non voleva che i suoi figli lo vedessero così”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Iva, guarita dal covid-19, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Perché a differenza sua e di sua sorella, che hanno superato il terribile virus, suo fratello Antonio non ce l’ha fatta. E il racconto di Iva, così simile a quello che potrebbero fare tante famiglie, è stato: “Lui era molto ligio, portava la mascherina giorno e notte, anche in casa. Ma non è servito. È stata una cosa repentina: si è ammalato, aggravato ed è morto in 8 giorni. Stava benino quando è entrato in ospedale ma in 12 ore è precipitato tutto”. Iva non riuscita a trattenere il, e tra le lacrime ha continuato: “Mi hanno chiamata dicendomi che stava soffrendo molto e chiedendomi se potavano sedarlo. Io non volevo che soffrisse ma non avevo idea che lo sedassero per accompagnarlo alla morte… Ero un po’ una mamma per lui. Ho chiesto ...