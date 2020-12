Seppellì viva la fidanzata: chiede di lavorare fuori dal carcere (Di domenica 6 dicembre 2020) Noemi Durini è morta a 16 anni dopo essere stata seppellita viva dal fidanzato nel 2017: il suo carnefice chiede di poter lavorare fuori dal carcere. Noemi Durini uccisa a 16 anni: il fidanzato chiede di lavorare fuori dal carcere su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 6 dicembre 2020) Noemi Durini è morta a 16 anni dopo essere stata seppellitadal fidanzato nel 2017: il suo carneficedi poterdal. Noemi Durini uccisa a 16 anni: il fidanzatodidalsu Notizie.it.

