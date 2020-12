Prandelli su Balotelli al Monza: «Ritroverà il suo padre calcistico» (Di domenica 6 dicembre 2020) Cesare Prandelli ha commentato il passaggio di Mario Balotelli al Monza Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa. Tra gli argomenti trattati, anche il passaggio di Mario Balotelli, che lui ha avuto ai tempi della Nazionale, al Monza. «Mario Ritroverà il suo padre calcistico, Adriano Galliani. Penso che il Monza sia il posto giusto dove poter ricominciare il suo percorso». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Cesareha commentato il passaggio di MarioalCesare, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa. Tra gli argomenti trattati, anche il passaggio di Mario, che lui ha avuto ai tempi della Nazionale, al. «Marioil suo, Adriano Galliani. Penso che ilsia il posto giusto dove poter ricominciare il suo percorso». Leggi su Calcionews24.com

