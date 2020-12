Milan, Kjaer: «Non sono mai stato così bene. Crediamo nello scudetto» (Di domenica 6 dicembre 2020) Il difensore rossonero Simon Kjaer ha rilasciato una lunga e densa intervista all’emittente televisiva danese TV2 Simon Kjaer ha rilasciato una lunga intervista all’emittente tv danese TV2. Queste le sue dichiarazioni: LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Milan NEWS 24 Sul momento – «Non sono mai stato cosi bene. Questo 2020, per me, è stato un anno positivo. sono orgoglioso delle mie prestazioni. A Bergamo non ho vissuto quel periodo cosi disastroso come molti pensano, è stata un decisione dall’allenatore, era solo un problema tattico. Non si può dire che le mie prestazioni siano state brutte, ho giocato sei partite, vinte quattro e pareggiate due. Gasperini è stato onesto a dirmi che si doveva trovare una soluzione, arrivò il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Il difensore rossonero Simonha rilasciato una lunga e densa intervista all’emittente televisiva danese TV2 Simonha rilasciato una lunga intervista all’emittente tv danese TV2. Queste le sue dichiarazioni: LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 Sul momento – «Nonmaicosi. Questo 2020, per me, èun anno positivo.orgoglioso delle mie prestazioni. A Bergamo non ho vissuto quel periodo cosi disastroso come molti pensano, è stata un decisione dall’allenatore, era solo un problema tattico. Non si può dire che le mie prestazioni siano state brutte, ho giocato sei partite, vinte quattro e pareggiate due. Gasperini èonesto a dirmi che si doveva trovare una soluzione, arrivò il ...

AntoVitiello : #Milan aritmeticamente ai sedicesimi di Europa League dopo la vittoria col Celtic e il Ko dello Sparta. Terzo gol p… - Stabile_W : @PianiMino Io ero pro Rangnick perché volevo Un cambiamento. Una cosa diversa. Invece questa cosa diversa la sta da… - STOCALCIO1 : ??? #Kjaer in un'intervista parla del #Milan: 'Di tanto in tanto devi ricordare a te stesso che è il Milan. Posso se… - AndreaPropato : #Kjaer: “Sono nel posto giusto e mi piacerebbe rimanere qua per tutto il resto della mia carriera. Sono sicuro che… - France09091991 : @giomascolo81 @SpudFNVPN Ci sta tutto. Da Milanista ti dico che oggi la vedo brutta. Senza Kjaer, Bennacer, Leao e… -