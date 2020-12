LIVE Biathlon, Inseguimento Kontiolahti DIRETTA: prosegue la rimonta di Dorothea Wierer! (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Serie velocissima di Dorothea Wierer, che però sbaglia il primo bersaglio. Peccato. 14/15 per l’azzurra. 15.34 5/5 di Eckhoff, che torna in corsa per la vittoria! E’ insieme a Roeiseland e Oeberg. Sbaglia Alimbekava. 15.34 Un errore a testa per Oeberg e Roeiseland, occasione per Eckhoff! 15.33 Hanna Oeberg e Roeiseland al terzo poligono. Le ultime due sessioni di tiro saranno in piedi. 15.33 Dorothea Wierer è nel gruppetto dell’ottava posizione. 15.32 Vittozzi (5/10) 51ma a 3’11” dopo due poligoni, Sanfilippo (7/10) 55ma a 3’39”. 15.31 ROEISELAND E’ ANDATA A RIPRENDERE HANNA OEBERG! E’ lotta a due per la vittoria, ma attenzione a Eckhoff e Alimbekava a soli 21? di distanza. 15.30 10/10 per Irene Lardschneider, è 33ma a 1’57”. 5/10 per Lisa Vittozzi, che affonda: ancora ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.35 Serie velocissima diWierer, che però sbaglia il primo bersaglio. Peccato. 14/15 per l’azzurra. 15.34 5/5 di Eckhoff, che torna in corsa per la vittoria! E’ insieme a Roeiseland e Oeberg. Sbaglia Alimbekava. 15.34 Un errore a testa per Oeberg e Roeiseland, occasione per Eckhoff! 15.33 Hanna Oeberg e Roeiseland al terzo poligono. Le ultime due sessioni di tiro saranno in piedi. 15.33Wierer è nel gruppetto dell’ottava posizione. 15.32 Vittozzi (5/10) 51ma a 3’11” dopo due poligoni, Sanfilippo (7/10) 55ma a 3’39”. 15.31 ROEISELAND E’ ANDATA A RIPRENDERE HANNA OEBERG! E’ lotta a due per la vittoria, ma attenzione a Eckhoff e Alimbekava a soli 21? di distanza. 15.30 10/10 per Irene Lardschneider, è 33ma a 1’57”. 5/10 per Lisa Vittozzi, che affonda: ancora ...

