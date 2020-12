Chi è Massimiliano Borghese, il figlio di Barbara Bouchet e fratello di Alessandro (Di domenica 6 dicembre 2020) Massimiliano Borghese è il fratello dello chef Alessandro ed è il figlio dell’attore Luigi Borghese. Di lui conosciamo poche notizie: è diventato barman ed è cresciuto con la mamma Barbara Bouchet che ha svelato in una vecchia intervista ai microfoni di Io e Te: “Quando sono arrivata in Italia, mi sono innamorata subito di questo paese. All’epoca non mi sono resa conto del successo perché questo è il mio lavoro. Essendo arrivata a 75 anni che compirò tra due giorni e ne sono fiera, mi rendo conto quando questo paese mi abbia voluto bene perché ovunque io vada mi fanno i complimenti, soprattutto le donne”. A differenza del fratello Alessandro, che è stato cacciato da sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 dicembre 2020)è ildello chefed è ildell’attore Luigi. Di lui conosciamo poche notizie: è diventato barman ed è cresciuto con la mammache ha svelato in una vecchia intervista ai microfoni di Io e Te: “Quando sono arrivata in Italia, mi sono innamorata subito di questo paese. All’epoca non mi sono resa conto del successo perché questo è il mio lavoro. Essendo arrivata a 75 anni che compirò tra due giorni e ne sono fiera, mi rendo conto quando questo paese mi abbia voluto bene perché ovunque io vada mi fanno i complimenti, soprattutto le donne”. A differenza del, che è stato cacciato da sua ...

