Marotta, “rendere obbligatoria formazione docenti nel contratto. elaborare una visione complessiva sulla didattica” (Di sabato 5 dicembre 2020) Da un lato puntare, con cospicue risorse, sulla formazione degli insegnanti, dall’altro elaborare una visione complessiva sulla didattica, per esempio attivando una piattaforma digitale centralizzata, sicura, garantita e indipendente per tenere in rete tutte le istituzioni del sistema educativo nazionale. Sono alcune delle idee avanzate dal Consiglio nazionale dell’Andis (Associazone Nazionale Dirigenti Scolastici) per orientare al meglio i futuri investimenti nella scuola; il Presidente Paolino Marotta ce ne ha illustrato in questa intervista i punti più interessanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 5 dicembre 2020) Da un lato puntare, con cospicue risorse,degli insegnanti, dall’altrounadidattica, per esempio attivando una piattaforma digitale centralizzata, sicura, garantita e indipendente per tenere in rete tutte le istituzioni del sistema educativo nazionale. Sono alcune delle idee avanzate dal Consiglio nazionale dell’Andis (Associazone Nazionale Dirigenti Scolastici) per orientare al meglio i futuri investimenti nella scuola; il Presidente Paolinoce ne ha illustrato in questa intervista i punti più interessanti. L'articolo .

PiazzaGiuseppe : @pisto_gol Rimane un attaccante non da grande squadra che sicuramente porterà una buona plusvalenza come gran parte… - Nuanda771 : @TommasoArmando @UmbeP Lettura che ci può stare, alla fine per quanto io schifi Suning, se prendo Marotta, lui mi f… - infoitsport : Marotta: 'Vogliamo rendere più flessibili i pagamenti degli ingaggi, ecco la mia proposta' - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Marotta:'Abbiamo convenuto con i giocatori di far slittare di qualche mese il pagamento degli stipendi di luglio e agosto.… - MarisciaFox : RT @marifcinter: Marotta:'Abbiamo convenuto con i giocatori di far slittare di qualche mese il pagamento degli stipendi di luglio e agosto.… -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta “rendere Calciomercato, Iñigo Martinez e altri tradimenti baschi Sky Sport