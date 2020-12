L’ultima sera Maradona fu curato con una caramella per non esagerare con gli psicofarmaci (Di sabato 5 dicembre 2020) Repubblica regala un nuovo particolare inquietante riguardante L’ultima notte in vita di Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro fu curato con delle caramelle. Lo dimostrerebbe il contenuto di una nuova chat tra la psichiatra, Agustina Cosachov, e l’infermiera Gisela Madrid. Crosetti racconta: “Quest’ultima, qualche giorno prima della morte di Maradona informa la specialista che il campione è agitato e non riesce a dormire: “Perché non gli diamo un placebo, una caramella?” propone. E la psichiatra risponde: “Giusto, ben pensato. Non si può esagerare con gli psicofarmaci, quelli non sono mica Tic Tac“. Con le caramelle. Lo curavano con le caramelle”. Già nei giorni scorsi, infatti, era emersa la nuova ipotesi di reato al vaglio degli inquirenti, e cioè che Diego sarebbe ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 dicembre 2020) Repubblica regala un nuovo particolare inquietante riguardantenotte in vita di Diego Armando. Il Pibe de Oro fucon delle caramelle. Lo dimostrerebbe il contenuto di una nuova chat tra la psichiatra, Agustina Cosachov, e l’infermiera Gisela Madrid. Crosetti racconta: “Quest’ultima, qualche giorno prima della morte diinforma la specialista che il campione è agitato e non riesce a dormire: “Perché non gli diamo un placebo, una?” propone. E la psichiatra risponde: “Giusto, ben pensato. Non si puòcon gli, quelli non sono mica Tic Tac“. Con le caramelle. Lo curavano con le caramelle”. Già nei giorni scorsi, infatti, era emersa la nuova ipotesi di reato al vaglio degli inquirenti, e cioè che Diego sarebbe ...

