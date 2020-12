Bottas in pole nel Gp di Sakhir | seconda fila per Leclerc

(Di sabato 5 dicembre 2020)(BAHRAIN) (ITALPRESS) - Valtteriottiene laposition nelle qualifiche del Gran Premio di, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota finlandese scatterà per ...

Sarà Valtteri Bottas a partire dalla prima fila GP di Formula Uno di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale. Il pilota finlandese ha conquistato per la quinta volta in stagione la pole position, ...SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Valtteri Bottas ottiene la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota finlandese scatterà per ...