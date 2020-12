In vigore il nuovo Dpcm. Il governo blinda il Natale ed è tensione con le regioni (Di venerdì 4 dicembre 2020) 'Non possiamo abbassare la guardia. Dobbiamo evitare una terza ondata a gennaio che potrebbe essere violenta' dice Conte presentando le misure Leggi su tg.la7 (Di venerdì 4 dicembre 2020) 'Non possiamo abbassare la guardia. Dobbiamo evitare una terza ondata a gennaio che potrebbe essere violenta' dice Conte presentando le misure

Tp24it : 2787 i positivi nel trapanese. A Marsala i lavori del centro per malattie infettive. Oggi in vigore il nuovo Dpcm… - IlBacodaSeta : Il Primo Ministro Giuseppe Conte ha illustrato ieri le nuove norme per il contenimento della pandemia. Il nuovo DPC… - paoloigna1 : RT @agorarai: “Buongiorno e benvenuti ad Agorà. Dopo frizioni nella maggioranza e con le Regioni è nato il nuovo Dpcm, che entra in vigore… - mf25tp : RT @ComuneParma: ????NUOVO DPCM: LE MISURE PER IL PERIODO NATALIZIO?? Fino al 21 dicembre permangono le regole stabilite dal colore sanitario… - EmMicucci : #Coronavirus Nuovo #Dpcm #Natale in vigore fino 15 gennaio. Ecco il testo -

Ultime Notizie dalla rete : vigore nuovo Nuovo DPCM, le regole in vigore da venerdì 4 dicembre a venerdì 15 gennaio Orizzonte Scuola Controlli anti-Covid: cinque agenti picchiati

Il Reparto di prevenzione crimine della questura di Padova ha effettuato i controlli anti-Covid nella serata del 2 dicembre 2020, ma qualcosa è andato storto. Tutto è finito con 5 arresti per violenza ...

Il Friuli torna zona gialla? Per la terza settimana l'Rt è in calo, migliorano i parametri: tutti gli indicatori valutati dall'Iss

UDINE. Per la terza settimana di fila l’Rt del Friuli Venezia Giulia scende di livello, ma questa volta la notizia può essere ancora più importante perché, nel periodo compreso tra il 23 e il 29 novem ...

Il Reparto di prevenzione crimine della questura di Padova ha effettuato i controlli anti-Covid nella serata del 2 dicembre 2020, ma qualcosa è andato storto. Tutto è finito con 5 arresti per violenza ...UDINE. Per la terza settimana di fila l’Rt del Friuli Venezia Giulia scende di livello, ma questa volta la notizia può essere ancora più importante perché, nel periodo compreso tra il 23 e il 29 novem ...