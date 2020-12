Firenze | sicurezza | controlli di Natale | individuate 5 zone rosse | di massima allerta

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Comitato, come gia' preliminarmente concordato nella riunione del 2 dicembre scorso, ha condiviso l'esigenza di garantire un rafforzamento deisul rispetto della normativa anti-contagio da Covid-19 in vista del periodo natalizio

FIRENZE – Si è riunito quest’oggi, in videoconferenza, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal neo prefetto di Firenze Alessandra Guidi (nella foto), con la ...Si è riunito quest’oggi, in videoconferenza, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Firenze Alessandra ...