Coronavirus in Toscana | 42 morti | anche oggi 4 dicembre E 1 071 nuovi contagi

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Sono 42iper, 4, in. Di cui 23 uomini e 19 donne con età media di 80 anni. E risale, ian maniera sensibile,la curva dei niuovi: che sono 1.071. Età media 48 anni. (il 13% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 22% tra 60 e 79 anni, il 10% ha 80 anni o più). In totale da inizio pandemia, i positivi registrati insalgono a 106.875

FIRENZE – La strage non si ferma: 42 morti per coronavirus, oggi, 4 dicembre, in Toscana. Di cui 23 uomini e 19 donne con età media di 80 anni. E risale, ian maniera sensibile, anche la curva dei niuo ...